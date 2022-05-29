Генсек НАТО планирует организовать встречу представителей Турции, Швеции и Финляндии

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг планирует организовать встречу формата Турция-Швеция-Финляндия. Об этом сообщает радио Sputnik со ссылкой на интервью газеты Hurriyet с официальным представителем турецкого президента Ибрагима Калына.

По его словам, встреча пройдет после того, как власти Турции дадут ответ на выдвинутые ею условия.

«Откровенно говоря, мы не проводим встречи только ради того, чтобы провести встречу. Если мы хотим добиться результатов, мы ожидаем, что две делегации дадут ответ в этом направлении, поскольку мы стремимся к процессу, который включает конкретные шаги, ориентированные на результаты», — заявил представитель Реджепа Тайипа Эрдогана.

Калын добавил, что президент и министр иностранных дел Турции «проводят интенсивную телефонную дипломатию». Страна не намерена решить это вопрос в ускоренном режиме, основная цель — «увидеть, какими будут конкретные шаги».

«В рамках всего этого соответственно будут формироваться календарь, формат и уровень следующей встречи. Это процесс. Если они предпримут позитивные шаги, этот процесс пойдет позитивно», — сказал Ибрагим Калын.

25 мая делегации Швеции и Финляндии провели переговоры с турецкими властями в Анкаре. Там поднимался вопрос их вступления в НАТО. В результате представители стран решили, что надо продолжать вести диалог — в планах «прийти к нужным результатам» до конца июня.

Для вступления в НАТО Швеции и Финляндии необходимо заручиться поддержкой всех стран-участников альянса.

27 мая Йенс Столтенберг заявил, что для присоединения к Североатлантическому альянсу страны должны выполнить условия Турции. Турецкие власти, в свою очередь, отметили, что не могут поддержать Швецию и Финляндию из‑за их позиции по «курдской проблеме» (в обеих странах работают структуры Рабочей партии Курдистана, которую Анкара признала террористической организацией).