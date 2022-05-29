СК завершил расследование по делу против отца сестер Хачатурян

Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела о сексуальном насилии и побоях в отношении Михаила Хачатуряна, в убийстве которого обвиняются его дочери. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

СК ужесточил обвинение Хачатуряну. К нему добавилась информация о том, что мужчина распространял «порнографический материал» с участием его дочерей.

Дело будет отправлено в Генпрокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Если прокурор не обнаружит нарушений в расследовании, после утверждения заключения дело будет направлено в суд.

В 2018 году сестры Крестина, Ангелина и Мария Хачатурян были задержаны по обвинению в убийстве своего отца Михаила Хачатуряна. На тот момент им было 17, 18 и 19 лет. Они дали признательные показания и рассказали, что мужчина много лет издевался над девушками, насиловал их, избивал, запрещал ходить в школу и пользоваться соцсетями.

Им вменяется убийство, совершенное по предварительному сговору, а адвокаты девушек настаивают, что они действовали в рамках необходимой самообороны. Дела против сестер дошли до суда, но были возвращены в прокуратуру.