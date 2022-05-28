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Анна Чиповская покинет Театр Табакова. Последние спектакли с участием актрисы состоятся летом

Юлия Онодэра
Сегодня в 1:25

Российская актриса Анна Чиповская покинет труппу Московского театра Олега Табакова. Об этом сообщил «Пятый канал» со ссылкой на представителей театра.

По их словам, Чиповская прекратит работу по личным причинам. При этом она еще появится на сцене театра: актриса сыграет с репертуарных спектаклях, которые запланированы до окончания театрального сезона.

«Информация о новых исполнителях будет дана в начале следующего сезона», — добавили в театре. Последний спектакль с участием Чиповской — драма «Кинастон» по пьесе Джеффри Хэтчера — состоится 30 июня.

Ранее сама актриса рассказала в своем телеграм-канале о том, что уйдет из Театра Табакова. В посте Чиповская отметила, что сыграет в театре еще и в июле, но даты спектаклей пока не анонсировала.

«В конце этого сезона я по личным причинам покидаю театр Табакова. Хотя место, в котором ты жил 15 лет, невозможно покинуть, оно навсегда останется родным. Останется домом», — написала Чиповская.

Актриса поблагодарила Олега Табакова «за то, что разглядел» ее и «всегда давал шансы», а также всех режиссеров и сотрудников театра. «Ребята, я буду очень скучать. Успехов вам, успехов любимому театру», — добавила Чиповская.

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