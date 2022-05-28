Охранников Елизаветы II арестовали по обвинению в торговле наркотиками

Шестерых солдат Ирландской гвардии арестовали по обвинению в торговле наркотиками прямо перед парадом в честь Платинового юбилея королевы Елизаветы II. Об этом сообщил Insependent.

Также арестован был один служащий Колдстримской гвардии. Он вместе с другими задержанными должен был охранять монарха во время мероприятия. Однако мужчин задержали в ходе рейдов в разных частях страны — Хэмпшире, Беркшире, Северном Уэльсе и Северной Ирландии.

В Минобороны Великобритании подчеркнули, что задержанные гвардейцы не будут участвовать в праздновании Платинового юбилея Елизаветы II. Солдат подозревают в торговле запрещенными веществами и отмывании денег.

«Армия не приемлет никакого нелегального или мошеннического поведения. Поскольку в настоящее время это является предметом независимого расследования Королевской военной полиции, дальнейшие комментарии неуместны», — сказали в министерстве.