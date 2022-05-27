«Нулевой пациент» установил рекорд по просмотрам за первую неделю

Сериал «Нулевой пациент» установил рекорд по просмотрам среди оригинальных проектов «Кинопоиска». Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе онлайн-кинотеатра.

За первую неделю после выхода проекта его посмотрели более 600 тыс. подписчиков «Плюса». Так, сериал обогнал первую часть «Этерны» и «Пищеблок», которые посмотрели более 500 тыс. подписчиков за первые 11 и 12 дней соответственно.

«Нулевой пациент» посвящен первой крупной вспышке ВИЧ в СССР, которая произошла в 1988 году в детской больнице Калмыкии. Сюжет рассказывает о молодом враче Кирсане Аюшеве, который подозревает, что несколько его пациентов больны ВИЧ, но старшие коллеги отказываются ему верить.

В сериале снялись Никита Ефремов («Хороший человек»), Аскар Ильясов («Тренер»), Евгений Стычкин («Алиби»), Павел Майков («Контакт»), Елизавета Шакира («Контейнер»), Евгения Манджиева («Угрюм-река») и другие.

В качестве режиссеров выступили Сергей Трофимов («Девятаев») и Евгений Стычкин («Контакт»). Сценарист проекта — Олег Маловичко («Хрустальный», «Метод»).