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Пушкинский музей отпразднует 110-летие «Тотальной экскурсией» и запуском инклюзивного проекта

Денис Ламехов
Сегодня в 16:41

В 2022 году ГМИИ имени Пушкина празднует 110-летие — ко дню рождения приурочены несколько инициатив. Об этом «Афише Daily» сообщили в пресс-службе организатора.

31 мая в музее пройдет «Тотальная экскурсия». Бесплатные экскурсии проведут участники молодежного направления «Пушкинский.Youth», а также друзья музея.

Так, директор «Гаража» Антон Белов расскажет об искусстве Древнего Египта, сооснователь галереи «Триумф» Дмитрий Ханкин — о Трое и исследованиях археолога Генриха Шлимана, архитектор Юрий Григорян — об архитектуре главного здания музея, а художник и искусствовед Дмитрий Гутов — о византийской иконописи.

Для участия в экскурсиях необходим билет в музей, зарегистрироваться на экскурсию можно по ссылке.

В этот же день в Греческом дворике мастерская Марины Брусникиной и Сергея Щедрина Школы-студии МХАТ покажет эскиз спектакля по «Илиаде» Гомера в постановке Ильи Барабанова и Алексея Розина. Для участия также необходим билет в музей и предварительная регистрация.

Еще одна инициатива — выставка работ архитектурного фотографа Михаила Розанова на Гоголевском бульваре. Он исследовал фасад и интерьеры залов — произведения вошли в альбом «Волхонка, 12», созданный ко дню рождения Пушкинского музея.

Команда «Доступный музей» и студия «Шторм» запустили инклюзивный проект «Посмотри». В нем о главных работах из собрания ГМИИ в технике тифлокомментирования рассказывают дети и подростки — участники Клуба юных искусствоведов и постоянные посетители Пушкинского музея. 31 мая записи появятся в разделе «Пушкинский для всех».

Другой аудиопроект получил название «Контексты. Фотографы о себе и фотографии». В нем приняли участие 24 фотографа, чьи работы представлены в коллекции музея. «На страницах проекта вы можете услышать голоса фотографов и фотохудожников, которые рассказывают о себе и своем творчестве: об обстоятельствах, которые привели их к занятию фотографией, об идеях, определивших и продолжающих определять их художественный выбор, о мнениях по поводу настоящего и будущего фотографии», — указали в музее.

Подробности празднования 110-летия ГМИИ имени Пушкина и детали сопутствующих мероприятий — на сайте музея.

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