Группа приморских депутатов от КПРФ призвала остановить «спецоперацию». Их лишили права голоса

На заседании заксобрания Приморского края член КПРФ Леонид Васюкевич зачитал заявление от группы депутатов к президенту Владимиру Путину. В нем содержалось требование прекратить «военную операцию» на Украине и вывести с ее территории войска. Об этом сообщает «Коммерсант».

«Мы понимаем, что если наша страна не прекратит военную операцию, то сирот в нашей стране станет еще больше. В ходе военной операции гибнут и становятся инвалидами молодые люди, которые могли бы принести огромную пользу нашей стране»», — заявил Васюкевич. По его словам, обращение к Путину подписали четыре депутата-коммуниста.

Во время выступления Васюкевича его постоянно пытался перебить председатель заксобрания Александр Ролик. Губернатор Олег Кожемяко назвал депутата от КПРФ изменником и призвал вывести из зала его и поддержавшего Васюкевича коллегу, тоже коммуниста. «Эти действия порочат Российскую армию и наших защитников, которые стоят в борьбе с нацизмом», — сказал Кожемяко.

По предложению справедливоросса Алексея Козицкого заксобрание лишило Васюкевича и Шульгу права голоса на проходившем заседании. В поддержку этого решения проголосовали 25 депутатов, против — пятеро, еще трое воздержались.

Глава фракции КПРФ в региональном заксобрании Анатолий Долгачев назвал выступление однопартийцев несогласованным «абсолютным демаршем» и пообещал принять «самые жесткие меры». По мнению Долгачева, такие заявления порочат честь КПРФ.