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Gucci выпустил умное кольцо. Оно умеет отслеживать пульс и качество сна

Виктория Шанина
Сегодня в 10:57

Итальянский люксовый бренд Gucci выпустил кольцо, созданное совместно с финской компанией Ōura Health, которая занимается технологиями в сфере здравоохранения. Оно уже появилось на официальном сайте магазина.

Внутренняя поверхность кольца оснащена несколькими датчиками, которые умеют контролировать температуру тела, пульс, частоту дыхания, уровень активности, качество сна и другие параметры организма владельца. Функционал примерно тот же, что и у фитнес-часов.

Все собранные данные с кольца автоматически поступают в фирменное приложение для смартфона. Там можно проанализировать состояние своего организма, а еще изучить аудиоуроки с медитациями, программами для сна, работой с дыханием и другими курсами для улучшения здоровья.

За осново взято стандартное кольцо Oura 3 из титана с черным покрытием. На внешней его поверхности появились логотивы Gucci и плетеный узор из 18-каратного желтого золота.

В комплекте к кольцу также идет зарядная док-станция, которая выполнена в черном цвете и декорирована монограммами Гуччо Гуччи. Одной зарядки хватает на 4-7 дней. Стоит такое кольцо 950 долларов (59,8 тыс. рублей по текущему курсу).

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