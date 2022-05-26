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Концерты, спектакли и вечерний кинотеатр: в парке Горького вновь откроется «Плюс Дача»

Семён Гудошников
Сегодня в 20:39

В московском парке Горького второе лето подряд «Яндекс» открывает «Плюс Дачу». Там будут проходить концерты, спектакли и многое другое, рассказали «Афише Daily» в пресс-службе компании.

Утром на «Даче» можно прийти на йогу, днем на детские мероприятия, а вечером пространство превратится в кинотеатр, театр или концертную площадку. «Плюс Дача» будет работать с 1 июня до конца августа.

Вход на все мероприятия для подписчиков «Плюса» бесплатный. Те, у кого нет подписки, могут оформить бесплатный пробный период перед входом или заранее.

В кинопрограмме этого года хиты из топ-250 «Кинопоиска» («Джентльмены», «Достучаться до небес», «Волк с Уолл-стрит»), фильмы с летним настроением для свиданий («Ла-Ла Ленд», «Молодость»), картины для семейного просмотра («Белль и Себастьян», «Ученик чудовища»), лучшие документалки Beat Film Festival и оригинальные проекты онлайн-кинотеатра.

Театральную программу, как и в прошлом году, курируют «Яндекс Афиша» и Юрий Квятковский — будут и классические спектакли, и современные театральные перформансы. Например, на «Даче» покажут симфоспектакль «Мастер и Маргарита» с Дарьей Мороз и Игорем Миркурбановым. А авангардный театр AXE откроет программу одной из своих известных инженерных постановок.

В музыкальной программе обещают презентации альбомов, музыкальные вечеринки, коллаборации с кураторами. А еще «Яндекс Музыка» вместе с командой BandLink собрала образовательную программу для молодых музыкантов и тех, кто только задумывается о музыкальной карьере.

На «Плюс Даче» будет работать кафе G-Drive, в меню которого больше 100 позиций. Там можно позавтракать сырниками и чаем с чабрецом, пообедать фирменными френч-догами, бургерами или наггетсами и взять попкорн к фильму. Подробную программу можно найти на сайте.

В прошлом году на «Даче» прошла первая в России фан-встреча с группой Måneskin, выступали L’One и Иван Дорн, показывали «Пищеблок» и анимацию Хаяо Миядзаки, а также прошли ночные марафоны «Друзей» и «Смешариков». За это время площадку посетило около 20 тыс. человек.

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