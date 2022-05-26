Владимир Завьялов и Малика Хидирова запустили подкаст о музыкальной индустрии в России

Редактор раздела «Музыка» «Афиши Daily» Владимир Завьялов и A&R-менеджер лейбла «Первое музыкальное» Малика Хидирова запустили подкаст о том, как работает музыкальная индустрия в России.

Проект получил название «Не музыканты». По словам создателей, он поможет «артистам и слушателям понять друг друга».

«Почему сейчас в чартах эта музыка? Когда рэп отдаст власть, а рок станет великим снова? Как быть артистом в непростое время? Что мы все будем слушать завтра? Обсуждаем самые важные, актуальные, вечные, стыдные вопросы о музыке», — рассказали ведущие подкаста.

Первый выпуск уже доступен на стриминговых площадках — его героиней стала певица Mary Gu. Она рассказала о переносе тура и релизов, работе в условиях ухода западных стримингов и многом другом.