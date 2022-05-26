перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
VK Fest в 2022 году пройдет в Москве, Петербурге и Сочи 12:54
На бывшем заводе Renault не будут выпускать старые модели «Москвича» 12:04
Росстат сообщил о максимальном с 2006 года подорожании соли 11:35
Кадр из мультсериала «Спиди-гонщик»
Джей Джей Абрамс разработает сериал по мотивам аниме «Спиди-гонщик» 11:17
В России выявили 4700 новых случаев COVID-19 11:10
ЦБ снизил ключевую ставку с 14 до 11% 10:49
В Петербурге отменяют масочный режим 10:41
На российско-грузинской границе образовалась пробка из тысяч фур 9:35
Евросоюз заморозил активы российского Центробанка на 24,5 млрд долларов 9:01
Фото из соцсетей Скай Феррейры
Скай Феррейра выпустила новую песню «Don’t Forget» — первую за три года 2:59
РКН заблокировал сервис для выполнения домашних заданий «Знания» из‑за публикаций о «спецоперации» 2:01
Уиллем Дефо получил почетную докторскую степень Висконсинского университета 1:10
Ресторан Моргенштерна оштрафовали на 1,5 млн рублей за продажу алкоголя без лицензии 0:14
Вышел трейлер костюмной драмы «Список мистера Малкольма» с Фридой Пинто Вчера в 23:17
Бывший глава Twitter Джек Дорси покинул совет директоров компании Вчера в 22:09
Mura Masa/YouTube
Mura Masa выпустил трек «Blessing Me» и анонсировал третий альбом. Релиз — 16 сентября Вчера в 21:42
Зеленский поддержал идею визового режима для россиян Вчера в 21:38
Марина Овсянникова получила премию Вацлава Гавела в области прав человека Вчера в 21:21
РЭО: объем оставляемого человеком мусора за 20 лет вырос вдвое и достиг 470 килограммов в год Вчера в 20:55
«Известия»: «М.Видео» начал ввозить в Россию технику без согласия правообладателей Вчера в 20:44

Джей Джей Абрамс разработает сериал по мотивам аниме «Спиди-гонщик»

Дарья Мельникова
Сегодня в 11:17

Apple TV+ запустил разработку сериала по манге Тацуо Есиды 1960-х годов «Спиди-гонщик». Об этом сообщает Deadline.

Сценаристом и шоураннером выступят Рон Фицджералд («Мир дикого запада») и Ирам Мартинес («Сквозь снег»). Производством адаптации займется Джей Джей Абрамс и его студия Bad Robot.

Источники Deadline подчеркивают, что сериал по манге планировали сделать уже давно, но работа над ним идет слишком медленно.

«Спиди-гонщик» рассказывает о молодом гонщике Спиди Рейсере. Его отец изобрел уникальный спортивный автомобиль Mach 5, который Рейсер использует для борьбы с нечестными соперниками и преступлениями.

События недели на afisha.ru
приключение
Мой папа — вождь
Дмитрий Нагиев изображает из себя аборигена с копьем
хип-хоп
Баста
Важнейший российский рэпер
биография
Аманат
Историческая драма о любви на фоне кавказской войны XIX века
рок
Вячеслав Бутусов с программой «Nautilus Pompilius 40 лет»
Заслуженный декадент отечественного рока
перформанс
Questioning/Кто ты?
Щекотливый спектакль без актеров и декораций
триллер
Точка кипения
Стивен Грэм рулит адской кухней
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
Apple
Люди
Джей Абрамс
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить