Джей Джей Абрамс разработает сериал по мотивам аниме «Спиди-гонщик»

Apple TV+ запустил разработку сериала по манге Тацуо Есиды 1960-х годов «Спиди-гонщик». Об этом сообщает Deadline.

Сценаристом и шоураннером выступят Рон Фицджералд («Мир дикого запада») и Ирам Мартинес («Сквозь снег»). Производством адаптации займется Джей Джей Абрамс и его студия Bad Robot.

Источники Deadline подчеркивают, что сериал по манге планировали сделать уже давно, но работа над ним идет слишком медленно.

«Спиди-гонщик» рассказывает о молодом гонщике Спиди Рейсере. Его отец изобрел уникальный спортивный автомобиль Mach 5, который Рейсер использует для борьбы с нечестными соперниками и преступлениями.