РКН заблокировал сервис для выполнения домашних заданий «Знания» из‑за публикаций о «спецоперации»

Роскомнадзор заблокировал сервис для выполнения домашних заданий «Знания», принадлежащий польской образовательной компании Brainly. Об этом сообщил TechCrunch.

Причиной блокировки стала публикация на сайте информации, касающейся «спецоперации» на территории Украины. Платформа отказалась удалить ее, посчитав, что это противоречит миссии по распространению знаний.

В РКН такую позицию посчитали нарушением закона «Об информации». Он предполагает ограничение доступа к ресурсам, которые содержат «недостоверную информацию, призывы к массовым беспорядкам, экстремизму и участию в незаконных массовых акциях».

Запрещенная информация, вероятно, появилась в ходе общения школьников, учителей и родителей. Платформа позволяет задавать вопросы, связанные с домашними заданиями, и получать на них ответы от других пользователей.

По данным Brainly, сайтом «Знания» пользовались порядка 350 млн пользователей в месяц. Из них 45 млн проживают в России, Украине, Беларуси и Казахстане.