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Уиллем Дефо получил почетную докторскую степень Висконсинского университета

Юлия Онодэра
Сегодня в 1:10

Американский актер Уиллем Дефо, известный по фильмам «Человек-паук» и «Ван Гог. На пороге вечности», получил почетную докторскую степень Висконсинского университета. Об этом cообщил Milwaukee Journal Sentinel.

По словам издания, церемония присуждения степени Дефо прошла еще 22 мая. Актер стал почетным доктором искусствоведения неслучайно: в 1973 и 1974 годах он действительно учился в университете, но выпускником так и не стал.

Все из‑за того, что Дефо выбрал участие в экспериментальной театральной труппе Theater X. Во время церемонии артист рассказал, что был впечатлен Милуоки, когда переехал туда в возрасте 17 лет из маленького города Эпплтон.

Дефо отметил, что ему приходилось самому платить за обучение. Из‑за этого ему позже приходилось работать сразу в двух местах. Актер вспомнил и университетский театр, в котором началась его творческая карьера.

Театр, по словам Дефо, привлек его после того, как он посмотрел студенческую постановку по роману «Пролетая над гнездом кукушки».

Нынешним студентам Висконсинского университета Дефо пожелал оставаться в мире с собой, определиться с любимым делом и заниматься им, несмотря ни на что.

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