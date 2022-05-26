Уиллем Дефо получил почетную докторскую степень Висконсинского университета

Американский актер Уиллем Дефо, известный по фильмам «Человек-паук» и «Ван Гог. На пороге вечности», получил почетную докторскую степень Висконсинского университета. Об этом cообщил Milwaukee Journal Sentinel.

По словам издания, церемония присуждения степени Дефо прошла еще 22 мая. Актер стал почетным доктором искусствоведения неслучайно: в 1973 и 1974 годах он действительно учился в университете, но выпускником так и не стал.

Все из‑за того, что Дефо выбрал участие в экспериментальной театральной труппе Theater X. Во время церемонии артист рассказал, что был впечатлен Милуоки, когда переехал туда в возрасте 17 лет из маленького города Эпплтон.