Бывший глава Twitter Джек Дорси покинул совет директоров компании. Об этом сообщили Axios и TechCrunch.

Это случилось после новости о том, что социальную сеть приобретет бизнесмен Илон Маск. Правда Маск заявил о временной приостановке сделки — он не доверяет статистике о том, что в Twitter менее 5% фейковых аккаунтов.

Ранее, в ноябре 2021 года Дорси уже ушел с поста генерального директора Twitter. Его на этой должности заменил техдиректор компании Параг Агравал. Дорси оставался в совете директоров вплоть до истечения срока его полномочий.

О дальнейших планах Дорси пока неизвестно. В данный момент он управляет компанией Block, которой принадлежит платежная система Square, сервис денежных переводов Cash App и музыкальный стрим-сервис Tidal.