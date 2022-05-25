РЭО: объем оставляемого человеком мусора за 20 лет вырос вдвое и достиг 470 килограммов в год

За 20 лет объем оставляемого каждым человеком мусора увеличился с 200 до 450–470 килограммов в год, заявил Денис Буцаев, глава Российского экологического оператора, куратора мусорной реформы. Его слова передает ТАСС.

Буцаев не уточнил, касаются ли его данные только России или это средние мировые показатели. Он сообщил, что за последние два года прирост объемов оставляемого мусора составил 30 кг.

В 1970–1990-е годы основную массу составляли так называемые мокрые отходы — они, согласно сообщению Буцаева, наносят относительно малый урон природе. Сейчас преобладают высокотехнологичные виды отходов, которые в естественной среде не разлагаются.

Глава РЭО напомнил, что средний срок разложения пластиковой бутылки — 400 лет, при этом ее можно переработать фактически бесконечное количество раз. По словам Буцаева, существуют технологии, которые могут «разложить» пластик до химических элементов, из которых он состоит.

«Единственный ограничивающий эту технологию применения фактор — цена. Чтобы дойти до этих элементов, надо утроить или даже удесятерить стоимость. Переработка всегда дороже, чем оригинальное сырье, особенно в тех странах, которые являются владельцами такой богатой сырьевой базы. Поэтому, чтобы запустить систему эффективной переработки, нужны экопросвещение и экологически ответственное потребление», — сообщил Буцаев.

Российский экологический оператор был создан в 2019 году. Его единственный акционер — российское государство в лице Министерства природы. Целями организации названы защита здоровья граждан и окружающей среды, создание системы вторичной переработки сырья, привлечение инвестиций в отрасль и реализация национального проекта «Экология» в сфере обращения с отходами.