На аукционе Christie’s выставят новую запись песни Боба Дилана «Blowin’ in the Wind»

На аукционе Christie’s представят новую студийную запись песни Боба Дилана «Blowin’ in the Wind», созданную при участии продюсера и лауреата «Грэмми» Ти-Боуна Бернетта. Об этом сообщил Forbes.

Дилан не выпускал новых версий «Blowin’ in the Wind» с 1962 года. Услышать релиз можно будет в преддверии аукциона 7 июля в рамках Christie’s Classic Week. Трек представят 8 июня в Лос-Анджелесе, 15 июня в Нью-Йорке и в начале июля в Лондоне.

Продажа записи будет приурочена к 60-летию музыкальной карьеры Дилана. По мнению аукционного дома, за песню выручат от 750 тыс. до 1,25 млн долларов.

Ранее Christie’s уже продавал лоты, связанные с Бобом Диланом. На аукционе продали за 965 тыс. долларов электрогитару Fender Stratocaster 1964 года выпуска, которую музыкант использовал в том числе на фолк-фестивале в Ньюпорте в июле 1965 года.

Песня «Blowin’ in the Wind» была впервые представлена в апреле 1962 года. Она стала символом движения за гражданские права в США. Каверы на трек записывали сотни исполнителей, в том числе Стиви Уандер и Джонни Кэш.

В студии «Blowin’ in the Wind» была впервые записана 9 июля 1962 года, она вошла в альбом Дилана «The Freewheelin’» — он вышел в мае 1963 года. Спустя почти 60 лет, в 2021 году, музыкант перезаписал трек.