Продюсер Найджел Годрич, отвечавший за производство всех альбомов Radiohead начиная с «OK Computer», а также работавший с Pavement, Arcade Fire и многими другими музыкантам, перезапустит на ютьюбе свое шоу с эфирами студийных концертов «From the Basement». Об этом сообщает NME.

Изначально выпуски программы транслировались на британском и американском телевидении с 2006 по 2009 год. Тогда среди гостей были Том Йорк, The White Stripes и The Shins. В 2021 году обновленное «From the Basement» начало выходить на принадлежащем Amazon стриминге Coda Collection.