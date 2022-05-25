Продюсер Найджел Годрич, отвечавший за производство всех альбомов Radiohead начиная с «OK Computer», а также работавший с Pavement, Arcade Fire и многими другими музыкантам, перезапустит на ютьюбе свое шоу с эфирами студийных концертов «From the Basement». Об этом сообщает NME.
Изначально выпуски программы транслировались на британском и американском телевидении с 2006 по 2009 год. Тогда среди гостей были Том Йорк, The White Stripes и The Shins. В 2021 году обновленное «From the Basement» начало выходить на принадлежащем Amazon стриминге Coda Collection.
Сейчас среди участников анонсированы британская панк-группа Idles, джазовый квартет Sons of Kemet, американская женская инди-группа Warpaint, канадский электронный проект Caribou, британский постпанк-коллектив Squid и инди-поп-певица Нилюфер Янья.
В июне 2020 года на ютьюб-канале Radiohead появился студийный концерт, который группа отыграла в 2008 году с альбомом «In Rainbows» в рамках «From the Basement». Редкую запись называли святым Граалем для поклонников коллектива — в 2009 году ее лишь на время выпустили в iTunes, а потом на дивиди в Японии. С тех пор и до 2020-го она нигде официально не издавалась.