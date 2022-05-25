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МИД: Россия не будет выходить из ВОЗ

Денис Ламехов
Сегодня в 17:55

Директор департамента международных организаций МИД России Петр Ильичев заявил, что страна не планирует по собственной инициативе покидать Всемирную организацию здравоохранения. Его слова передает ТАСС.

Закрытие представительства ВОЗ в России в данный момент также не рассматривается, сообщил Ильичев.

17 мая думский вице-спикер Петр Толстой заявил, что МИД отправил в Госдуму предложение о выходе России из Всемирной организации здравоохранения.

«Россия вышла из Совета Европы, теперь на очереди выход из ВТО и ВОЗ, которые в отношении нашей страны пренебрегли всеми обязательствами», — сообщил он.

18 мая глава российского МИД Сергей Лавров рассказал гендиректору Всемирной организации здравоохранения Тедросу Адханому Гебрейесусу о готовности России «и дальше активно участвовать в деятельности организации, вносить важный вклад в решение задач глобального здравоохранения».

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