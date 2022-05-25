МИД: Россия не будет выходить из ВОЗ

Директор департамента международных организаций МИД России Петр Ильичев заявил, что страна не планирует по собственной инициативе покидать Всемирную организацию здравоохранения. Его слова передает ТАСС.

Закрытие представительства ВОЗ в России в данный момент также не рассматривается, сообщил Ильичев.

17 мая думский вице-спикер Петр Толстой заявил, что МИД отправил в Госдуму предложение о выходе России из Всемирной организации здравоохранения.

«Россия вышла из Совета Европы, теперь на очереди выход из ВТО и ВОЗ, которые в отношении нашей страны пренебрегли всеми обязательствами», — сообщил он.

18 мая глава российского МИД Сергей Лавров рассказал гендиректору Всемирной организации здравоохранения Тедросу Адханому Гебрейесусу о готовности России «и дальше активно участвовать в деятельности организации, вносить важный вклад в решение задач глобального здравоохранения».