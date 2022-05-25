В начальной школе в американском штате Техас произошла стрельба. Погибли не менее 15 человек

В городе Ювалде в американском штате Техас неизвестный устроил стрельбу в начальной школе. В результате погибли не менее 15 человек. Об этом сообщило агентство Associated Press.

Напавшим, по информации ABC News, стал 18-летний подросток Сальвадор Рамос. Он убил 14 детей и учителя начальных классов, а также ранил других людей, находящихся в здании школы.

Кроме того, Рамос, как отмечает телеканал, застрелил свою бабушку. Сам преступник был убит полицейскими. Два офицера полиции были ранены при его обезвреживании.