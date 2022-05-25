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В начальной школе в американском штате Техас произошла стрельба. Погибли не менее 15 человек

Юлия Онодэра
Сегодня в 1:32

В городе Ювалде в американском штате Техас неизвестный устроил стрельбу в начальной школе. В результате погибли не менее 15 человек. Об этом сообщило агентство Associated Press.

Напавшим, по информации ABC News, стал 18-летний подросток Сальвадор Рамос. Он убил 14 детей и учителя начальных классов, а также ранил других людей, находящихся в здании школы.

Кроме того, Рамос, как отмечает телеканал, застрелил свою бабушку. Сам преступник был убит полицейскими. Два офицера полиции были ранены при его обезвреживании.

Мотивы действий стрелка остаются неизвестными. По словам полиции, Рамос жил в 135 километрах к западу от Сан-Антонио. Молодой человек, учившийся в старшей школе, действовал в одиночку.

Точное число пострадавших пока неясно, однако среди них числятся не менее 13 детей — они были доставлены в одну из городских больниц. Другое медучреждение сообщило о раненой 66-летней женщине, находящейся в критическом состоянии.

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