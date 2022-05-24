В Венгрии объявили чрезвычайное положение из‑за «спецоперации» на Украине

В Венгрии объявили чрезвычайное положение из‑за продолжающейся «спецоперации» на территории Украины — соседнего для страны государства. Об этом сообщил Bloomberg.

По словам премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, режима ЧП даст правительству «пространство для маневра и возможность незамедлительно реагировать» на последствия событий на Украине.

«Мы видим, что война и санкции Брюсселя привели к огромным экономическим потрясениям и резкому росту цен. Мир находится на грани экономического кризиса. Правительство, пользуясь своим правом в соответствии с конституцией, с полуночи объявляет чрезвычайное положение», — сказал Орбан.

Ранее Венгрия выступила против введения эмбарго на импорт российской нефти. По мнению правительства страны, эта мера нанесет большой ущерб экономике. В СМИ отмечают, что ЕС может компенсировать Венгрии затраты на отказ от российских поставок.