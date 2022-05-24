Российская шахматистка Алина Кашлинская сменила спортивное гражданство

Российская шахматистка Алина Кашлинская, выигравшая в 2019 году чемпионат Европы по шахматам среди женщин, отныне будет представлять на турнирах Польшу. Она сменила спортивное гражданство. Об этом стало известно из данных на сайте ФИДЕ.

Кашлинская получила звание гроссмейстера еще в 2009 году. В данный момент она занимает 707-е место в мировом рейтинге активных игроков. Кашлинской 28 лет, с 2015 года она замужем за гражданином Польши.

«Алина Кашлинская замужем за польским гроссмейстером Радославом Войташеком и много лет живет в Польше. У нас сохранились с ней прекрасные отношения, Федерация шахмат России не препятствовала этому переходу. Каких‑то взаимных обид и претензий у нас нет», — сказал исполнительный директор Федерации шахмат России Марк Глуховский.

Ранее ФИДЕ запретила сборным России и Беларуси участвовать в своих турнирах. Федерация также отказалась от проведения соревнований на территории этих стран. Игрокам разрешили выступать под флагом ФИДЕ до конца 2022 года.