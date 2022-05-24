WSJ: власти острова Джерси проводят расследование в отношении Романа Абрамовича

Власти нормандского острова Джерси начали проводить предварительное расследование в отношении российского бизнесмена Романа Абрамовича и его активов. Об этом сообщает американское издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники, «знакомые с ситуацией».

Собеседники WSJ отмечают, что последние несколько лет Абрамович хранил в Джерси большую часть своих активов. Теперь местные власти решили выяснить, была ли какая‑либо часть этих денег получена незаконным путем.

По информации издания, один из основных вопросов — как именно российский предприниматель стал владельцем нефтяных компаний в 1990-х годах, которые дали ему возможность разбогатеть.

Вместе с тем следователи пытаются выяснить, помогал ли бизнес-партнер Абрамовича обходить ему санкции Великобритании. Острова Джерси находятся во владении британской короны, однако не являются частью страны. Британские антироссийские санкции не распространяются на Джерси автоматически — власти острова сами приняли решение присоединиться к ним.

Из‑за особенностей налогообложения Нормандские острова долгое время привлекали иностранных бизнесменов. Однако в последние годы местные власти борются с финансовыми преступлениями и отмыванием денег.