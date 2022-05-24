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В парках Москвы появятся четырехметровые цветочные стены в рамках проекта «Рассеянный миф»

Виктория Шанина
Сегодня в 15:19

28 мая в парке Горького и «Сокольниках» появятся четырехметровые стены из живых цветов в рамках социальной инициативы «Рассеянный миф», приуроченной к Всемирному дню борьбы с рассеянным склерозом. Об этом «Афише Daily» рассказали представители проекта.

Организаторы соберут инсталляцию из цветов оранжевых оттенков — этот цвет стал символом борьбы с рассеянным склерозом. Рядом с ними появятся информационные стенды. Цель событий — привлечь внимание к заболеванию, рассказать о нем подробнее и поддержать людей, живущих с этим диагнозом.

Авторы проекта «Рассеянный миф» призывают бороться с заблуждениями, связанными с рассеянным склерозом, ведь мало кто знает и про особенности заболевания, и про современные методы лечения. На стендах будут размещены факты о заболевании, которые чаще всего подменяются мифами.

Например, некоторые называют рассеянный склероз «болезнью пожилых». Но на самом деле заболеванию подвержены молодые люди в возрасте от 20 до 40 лет.

«„Живые“ стены олицетворяют их стремление к полноценной жизни, несмотря на диагноз: современные методы терапии позволяют людям с рассеянным склерозом создавать семьи, работать, путешествовать, заниматься спортом и творчеством», — рассказывают авторы инициативы.

Инсталляции будут открыты для всех посетителей парковых зон — можно прогуляться вдоль «живых» стен и сфотографироваться в цветущей фотозоне. Снимки в соцсетях отмечайте хештегом #рассеиваю_миф.

Рассеянный склероз — это хроническое прогрессирующее заболевание, при котором возникают необратимые повреждения центральной нервной системы. В мире от заболевания страдают около 2 млн человек, в России насчитывается более 150 тысяч больных.

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