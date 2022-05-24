Нейросеть написала сборник рассказов вместе с писателем Павлом Пепперштейном

В издательстве Individuum вышел сборник рассказов «Пытаясь проснуться», написанный Павлом Пепперштейном и генеративной нейросетью ruGPT-3. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе «Сбера».

Это первый в мире сборник рассказов, который появился в результате сотрудничества писателя и его «двойника»-нейросети. Из 24 текстов в нем только половина принадлежит Пепперштейну, остальную часть сочинила ruGPT-3. Она была обучена на рассказах писателя и фрагментах его интервью.

Нейросеть писала тексты в несколько этапов с промежуточной настройкой и дополнительным обучением на классической литературе. Сначала команда SberDevices задавала направление для текста нейросети, а затем наиболее удачные варианты отбирали главред Individuum Феликс Сандалов и Пепперштейн.