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Нейросеть написала сборник рассказов вместе с писателем Павлом Пепперштейном

Дарья Мельникова
Сегодня в 14:18

В издательстве Individuum вышел сборник рассказов «Пытаясь проснуться», написанный Павлом Пепперштейном и генеративной нейросетью ruGPT-3. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе «Сбера».

Это первый в мире сборник рассказов, который появился в результате сотрудничества писателя и его «двойника»-нейросети. Из 24 текстов в нем только половина принадлежит Пепперштейну, остальную часть сочинила ruGPT-3. Она была обучена на рассказах писателя и фрагментах его интервью.

Нейросеть писала тексты в несколько этапов с промежуточной настройкой и дополнительным обучением на классической литературе. Сначала команда SberDevices задавала направление для текста нейросети, а затем наиболее удачные варианты отбирали главред Individuum Феликс Сандалов и Пепперштейн.

«Нейросети окружают человека в огромном количестве сфер жизни: они помогают в работе контакт-центров, лежат в основе виртуальных ассистентов, подсказывают, какой фильм посмотреть. Мы в SberDevices постоянно развиваем свои модели, дообучаем их и экспериментируем. Наибольший научный интерес для нас сейчас представляют вопросы способности нейросетей на большее, чем просто взять на себя часть рутины: можно ли их обучить творчеству? Первая русскоязычная книга, написанная человеком вместе с нейросетью, — важный шаг в эволюции нейросетей и сфер их применения. Однако на данный момент нейросеть может подражать и помогать писателю, но не превзойти его талант».
Денис Филиппов
CEO SberDevices, вице-президент по цифровым поверхностям Салют Сбербанка

Бумажную книгу можно уже сейчас заказать в интернет-магазине Individuum, а электронную версию приобрести эксклюзивно на «Букмейте». До конца мая сборник появится на книжных полках магазинов.

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