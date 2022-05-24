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«Л’Этуаль» сделал маркетплейс из своего интернет-магазина

Виктория Шанина
Сегодня в 12:55

Ритейлер парфюмерии и косметики «Л’Этуаль» перевел свой интернет-магазин на модель маркетплейса. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на представителя компании.

На площадке уже представлены товары 1100 продавцов. Это около 60 тыс. наименований под 1400 брендами, в том числе, БАДы, лекарства, аппараты для лица, продукция для сексуального здоровья (смазки, аппараты-стимуляторы и другое) и цветы.

В течение 2022 года «Л’Этуаль» намерен привлечь на маркетплейс еще около 140 000 товаров для красоты и здоровья. Некоторые товары впоследствие могут быть представлены и в розничных магазинах сети.

Эксперты, опрошенные «Ведомостями», отмечают, что «Л’Этуаль» — первый бьюти-ритейлер, запустивший маркетплейс на базе уже существующего онлайн-магазина. Однако такие витрины уже есть у крупных представителей других сегментов, например, у «М.видео-Эльдорадо», «Петровича», «Детского мира», Leroy Merlin и других.

Гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров отмечает, что главное преимущество маркетплейса — это повышение эффективности работы в онлайне за счет расширения ассортимента. В частности, это касается прибыльных, но сложных категорий ввиду специфики товаров, габаритных размеров и частоты покупок.

Кроме того, такой формат решает проблему параллельного импорта. Если «Л’Этуаль» самостоятельно начнет продавать товары из этого списка, могут испортиться отношения с владельцами брендов, а на маркетплейсе торгуют сторонние продавцы.

С Бурмистровым согласен партнер Data Insight Борис Овчинников. Он также говорит, что создание маркетплейса — это способ расширить ассортимент, одновременно не разрушая свои особые отношения с ключевыми поставщиками и брендами. Привлеченные на площадку продавцы могут обеспечить наличие в ассортименте товаров зарубежных марок, официальные поставки которых стали невозможными.

Вопрос о допуске товаров параллельного импорта представитель «Л’Этуаль» не прокомментировал «Ведомостям». Он отметил, что сейчас по правилам платформы каждый потенциальный продавец должен представить документы, подтверждающие использование товарного знака конкретной организацией и охрану торгового знака на территории России.

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