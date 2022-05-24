Колумбия официально стала основным союзником США вне НАТО

Президент США Джо Байден официально присвоил Колумбии статус «основного союзника вне НАТО» (он же MNNA). Об этом сообщается на сайте Белого дома.

Такой статус присваивается близким союзникам США, которые разделяют с ними стратегические интересы. MNNA позволяет участвовать в совместных инициативах против терроризма и оборонных проектах, вести исследования вместе с американскими властями и получать финансирование США для некоторых задач оборонного сектора.

Включая Колумбию, статус основного союзника США вне НАТО есть у 20 стран. В их числе Израиль, Тунис, Австралия, Афганистан, Аргентина и Бразилия. При Джо Байдене статус MNNA также получил Катар.