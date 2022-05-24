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Колумбия официально стала основным союзником США вне НАТО

Виктория Шанина
Сегодня в 9:11

Президент США Джо Байден официально присвоил Колумбии статус «основного союзника вне НАТО» (он же MNNA). Об этом сообщается на сайте Белого дома.

Такой статус присваивается близким союзникам США, которые разделяют с ними стратегические интересы. MNNA позволяет участвовать в совместных инициативах против терроризма и оборонных проектах, вести исследования вместе с американскими властями и получать финансирование США для некоторых задач оборонного сектора.

Включая Колумбию, статус основного союзника США вне НАТО есть у 20 стран. В их числе Израиль, Тунис, Австралия, Афганистан, Аргентина и Бразилия. При Джо Байдене статус MNNA также получил Катар.

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