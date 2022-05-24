Netflix выпустит шпионский сериал с Арнольдом Шварценеггером

Стриминговый сервис Netflix выпустит приключенческий шпионский сериал, главную роль в котором исполнит Арнольд Шварценеггер. Об этом сообщил Deadline.

Над проектом, у которого пока нет названия, работает в качестве режиссера и исполнительного продюсера пилотной серии Фил Абрахам («Оранжевый — хит сезона», «Безумцы»). Сценарий напишет Ник Сантора («Побег», «Скорпион») — он также будет продюсером и шоураннером.

Еще одним исполнительным продюсером выступит сам Шварценеггер. Также над сериалом будут работать Адам Хиггс, Скотт Салливан, Холли Дейл и команда The Skydance TV: Дэвид Эллисон, Дана Голдберг и Билл Бост.

Шоу расскажет историю об отце и дочери, которые узнают, что они оба втайне работают на спецслужбы на протяжении многих лет. Герои обнаружат, что их отношения и буквально вся жизнь были ложью, после чего вынуждены будут работать вместе, выполнять особые миссии и разрешать собственные внутрисемейные проблемы.