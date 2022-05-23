ВЦИОМ: 79% учителей поддержали идею отменить ЕГЭ для школьников, не планирующих поступать в вузы

79% учителей поддержали идею отменить ЕГЭ для школьников, не поступающих в вузы, в период пандемии. Это следует из результатов опроса ВЦИОМ.

Против отмены — 18% опрошенных. Отмену ЕГЭ по математике базового уровня положительно оценили 56% респондентов, а 36% выступили против.

По мнению большинства учителей (62%), российские школы смогли обеспечить качественную подготовку учащихся к государственной итоговой аттестации (ГИА) в условиях пандемии (62%). Треть опрошенных (33%) так не считает.

68% участников опроса встречали информацию о мероприятиях, помогающих снизить тревожность и стресс накануне ЕГЭ, в стенах школ, 65% читали об этом в соцсетях. Работу Рособрнадзора в период экзаменов большинство учителей оценили положительно — как организационную часть (70%), так и контроль за проведением (71%).

В онлайн-опросе поучаствовали 632 учителя по всей России.