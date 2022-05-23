РИА «Новости»: Tetra Pak перестал работать с российским подразделением и «фактически» ушел из страны

Шведская компания Tetra Pak приостановила поддержку своего российского дочернего предприятия из‑за санкций. Близкий к компании источник сообщил РИА «Новости», что «дочка» «Тетра Пак» «сейчас работает полностью автономно».

«Это вызывает проблемы с заключением договоров поставок упаковки российским предприятиям, а также ведет к нарушениям в работе информационных систем, интегрированных в процесс цифровой печати», — рассказал собеседник агентства о трудностях, с которыми столкнулся российский «Тетра Пак».

«Тетра Пак» может печатать только уже загруженные на сервер виды упаковки, но не может вносить изменения — к примеру, поменять дизайн. Для этого нужен доступ к серверу в Великобритании, но в головном офисе его отказываются предоставлять, сказал источник.

«Очевидно, что головной офис в условиях санкций пытается откреститься от российского филиала. И это большие риски для молочной отрасли, мы сильно зависим от этого поставщика», — заявила директор Молочного союза России Людмила Маницкая. Собеседник издания считает, что прекращение работы «Тетра Пак» может снизить объемы производства молока в стране на 20% и доставить проблемы с доставкой в удаленные регионы.

Российское подразделение Tetra Pak производит упаковки примерно для 50% крупнейших производителей молочной продукции.