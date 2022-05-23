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Bloomberg: из‑за нехватки запчастей «Аэрофлоту» придется начать разбирать свои самолеты

Виктория Шанина
Сегодня в 8:52

Российская авиакомпания «Аэрофлот» в ближайшее время столкнется с дефицитом запчастей для своих самолетов из‑за санкций. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на компанию IBA, которая занимается авиационной аналитикой.

По оценкам экспертов IBA, через три месяца перевозчику придется разбирать свои самолеты Boeing и Airbus. Это позволит «Аэрофлоту» сохранить в рабочем состоянии хотя бы часть своего воздушного флота, пока не будет возможности заменить суда российскими или не наладятся поставки запчастей.

Агентство отмечает, что «военная спецоперация» положила конец амбициозным планам «Аэрофлота», у которого был один из самых новых парков самолетов в мире. Компания не только лишилась запчастей, но и вынужденно сократила зарубежную маршрутную сеть.

Вместе с тем Bloomberg заявляет, что в конце февраля перевозчик выполнял полеты в 56 стран, а по состоянию на середину мая летал только в 13 из них. Пассажиропоток авиакомпании резко упал.

«В обозримом будущем „Аэрофлот“ будет по большей части авиакомпанией, работающей на внутреннем рынке», — предполагает эксперт по безопасности полетов в Школе менеджмента Слоуна при Массачусетском технологическом институте Арнольд Барнетт.

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