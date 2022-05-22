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Верховная рада утвердила законопроект о запрете символов Z и V

Виктория Шанина
Сегодня в 19:50

Верховная рада Украины одобрила законопроект о запрете использовать символы Z и V с поправками президента Владимира Зеленского. Об этом в своем телеграм-канале сообщила председатель партии «Слуга народа» Елена Шуляк.

Согласно документу, в стране запрещается использование латинских «букв Z и V отдельно или путем замены этими буквами кириллических букв З, С, В, Ф или других букв в отдельных словах с визуальным акцентом на этих буквах».

Использование этих символов — это размещение их на одежде, в социальных сетях, местах проведения массовых мероприятий, в рекламе (баннеры, телевидение, радио и интернет), а также фильмах, видеоблогах и других материалах, созданных после 24 февраля.

Кроме того, в документе Россия называется «государством-террористом», он запрещает любое информирование о ходе «военной спецоперации» и приравнивает это к российской пропаганде.

Подобный законопроект был принят украинскими властями еще 14 апреля, однако спустя месяц, 13 мая, Владимир Зеленский наложил на него вето и предложил доработать. В частности, он заявил, что необходимо расширить перечень случаев, когда наказание за использование символов применяться не будет, а также запретить использование коммунистической символики и символов Z и V не только для партий, но и для общественных объединений.

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