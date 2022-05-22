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Захарова посчитала, что «Оруэлл писал про конец либерализма». Ей ответил автор перевода «1984»

Рустам Абдуллин
Сегодня в 17:16

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что вокруг романа «1984» сложился «глобальный фейк». Ей ответил автор классического перевода антиутопии Виктор Голышев.

«Много лет мы считали, что [Джордж] Оруэлл описал тоталитаризм [в „1984“]. Это один из глобальных фейков. Оруэлл писал про конец либерализма. Он написал, как либерализм заведет человечество в тупик», — убеждена Захарова.

По ее словам, Оруэлл писал не про СССР, а про общество, в котором жил, «про крах идеи либерализма», а то, что книга описывает «вас», было навязыванием.

Изначально вопрос звучал так: «Мы здесь, в нашей стране, чувствуем подъем патриотизма. А друзья и родные из‑за границы говорят нам, что мы — это отражение романа „1984“. Что им ответить?»

Захарова предложила ответить «друзьям и родным из‑за границы» так: «Скажите, что он писал не про нас, а про них. Это вы за рубежом живете в фантастическом мире, где можно человека отменить».

Автор перевода «1984» на русский Голышев согласился в том, что роман не отражает советское общество. Однако он не считает, что в книге говорится о «крахе идеи либерализма».

«По-моему, это роман о тоталитарном государстве. Когда он писал это, уже был их закат, но между мировыми войнами, Первой и Второй, пол-Европы было занято тоталитарными государствами. Но я не знаю заката либерализма совершенно никакого», — сказал Голышев для «Подъема».

Голышев также пока не считает, что «1984» — о современной России. «У нас пока как‑то пресса существует, [спецоперация] идет, да, но на нынешние дела это не похоже, пока не очень», — добавил он.

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