Захарова посчитала, что «Оруэлл писал про конец либерализма». Ей ответил автор перевода «1984»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что вокруг романа «1984» сложился «глобальный фейк». Ей ответил автор классического перевода антиутопии Виктор Голышев.

«Много лет мы считали, что [Джордж] Оруэлл описал тоталитаризм [в „1984“]. Это один из глобальных фейков. Оруэлл писал про конец либерализма. Он написал, как либерализм заведет человечество в тупик», — убеждена Захарова.

По ее словам, Оруэлл писал не про СССР, а про общество, в котором жил, «про крах идеи либерализма», а то, что книга описывает «вас», было навязыванием.

Изначально вопрос звучал так: «Мы здесь, в нашей стране, чувствуем подъем патриотизма. А друзья и родные из‑за границы говорят нам, что мы — это отражение романа „1984“. Что им ответить?»

Захарова предложила ответить «друзьям и родным из‑за границы» так: «Скажите, что он писал не про нас, а про них. Это вы за рубежом живете в фантастическом мире, где можно человека отменить».

Автор перевода «1984» на русский Голышев согласился в том, что роман не отражает советское общество. Однако он не считает, что в книге говорится о «крахе идеи либерализма».

«По-моему, это роман о тоталитарном государстве. Когда он писал это, уже был их закат, но между мировыми войнами, Первой и Второй, пол-Европы было занято тоталитарными государствами. Но я не знаю заката либерализма совершенно никакого», — сказал Голышев для «Подъема».

Голышев также пока не считает, что «1984» — о современной России. «У нас пока как‑то пресса существует, [спецоперация] идет, да, но на нынешние дела это не похоже, пока не очень», — добавил он.