В Беларуси разрешили привлекать внутренние войска к охране госграницы и теробороне

Внутренние войска министерства внутренних дел Беларуси смогут применять к охране госграницы и территориальной обороне. Об этом сообщает «Интерфакс».

«При возникновении обстоятельств, представляющих угрозу безопасности граждан, деятельности организаций и общественному порядку, а также в интересах обороны Республики Беларусь внутренние войска могут привлекаться к выполнению других задач в соответствии с настоящим Законом и иными актами законодательства», — сказано в законе.

Военнослужащим из внутренних войск разрешили носить и применять оружие, а также боевую технику. Кроме того, в Беларуси расширили меры поддержки бойцов и членов их семей, к которым можно применить госзащиту.

Также теперь для обеспечения безопасности военнослужащих запрещается распространять информацию о дислокации и передвижениях внутренних войск.

Закон вступает в силу после официального опубликования.