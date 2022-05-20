«Золотая маска в кино» покажет постановку Дмитрия Крымова «Моцарт „Дон Жуан“. Генеральная репетиция»

В рамках программы «Золотая маска в кино» проект TheatreHD покажет в кинотеатрах постановку Дмитрия Крымова «Моцарт „Дон Жуан“. Генеральная репетиция». Об этом «Афише Daily» сообщили в пресс-службе организаторов.

«Знаменитый режиссер репетирует оперу Моцарта и готов на все, буквально на все для того, чтобы спектакль получился. Но что делать, если ты гений, а вокруг тебя подмастерья да бездари?» — описывают организаторы завязку сценария постановки.

TheatreHD называет спектакль Крымова постмодернистским, театральный критик Анастасия Паукер на «Афише Daily» пишет: «Интервенция Дмитрия Крымова в „Мастерскую Петра Фоменко“ прошла кроваво, но довольно успешно: первые ряды партера пришлось демонтировать, стену проломить, нескольких артистов застрелить, но какой-никакой положительный результат был достигнут, и спектакль все же состоялся. Правда, не „Дон Жуан“, как можно было подумать. <…> Спектакль — о театре как таковом».

Сам Крымов так описывает замысел постановки: «Мы делаем спектакль — сказку, театральную сказку. Сюжет осложняется тем, что иногда ты сам не знаешь, чего ты хочешь и даже что и кого ты любишь. А завтра у тебя премьера Моцарта».

Премьера спектакля состоялась весной 2021 года. За «Дон Жуана» Крымов взял «Золотую маску» как лучший драматический режиссер, исполнитель главной роли Евгений Цыганов — как лучший драматический актер.

Также в ролях Тагир Рахимов, Александр Моровов, Игорь Войнаровский, Роза Шмуклер, Полина Айрапетова.

Показы стартуют 3 июня. Подробности — на сайте TheatreHD.