Фестиваль «Небо: теория и практика» объявил летную программу этого года

Фестиваль «Небо: теория и практика», который пройдет 28–29 мая в Балашихе, поделился с «Афишей Daily» летной программой этого года. На нем выступят пилотажные группы малой авиации России, в которые входят чемпионы мира и Европы. Также будут соревнования по вертолетному спорту. Гонки дронов, показательные выступления парашютистов и парапланеристов.

Среди участников фестиваля — семикратная чемпионка мира по самолетному спорту Светлана Капанина, занесенная в Книгу рекордов Гиннесса как самый титулованный пилот спортивной авиации.

Пилотажная группа «Первый полет» покажет сложные спортивные и художественные фигуры на самолетах Як-52 и Як-54, члены клуба Владимирского клуба ДОСААФ исполнят купольное планирование, а Алексанлр Кувшинов не только продемонстрирует возможности планера с реактивными двигателями АС-4-115, но и пообщается с гостями.

На всероссийских соревнованиях за Кубок Московского авиационно-ремонтного завода примут участие пилоты со всей России. Гонки будут проходить на самолетах Як-52, Як-55, СП-55М, Су-29 и Extra-330. На чемпионате Московской области по вертолетному спорту экипажи будут состязаться на скорость и точность попарно на вертолетах Ми-2 и Robinson-44

Также на в программе — презентация гигантской копии истребителя Су-157, демонстрационный полет самолета-амфибии «Борей», запуск исторического деревянного планера 1930-х годов, театрализованное выступление автожира Tercel и многое другое.

Узнать полную программу можно на сайте фестиваля, а купить билеты — на «Афише».