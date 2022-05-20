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В Москве откроется новая летняя площадка для живых выступлений Summer Stage

Дарья Мельникова
Сегодня в 17:12

16 июня в Москве, на территории бывшего шарикоподшипникового завода, у станций метро «Дубровка» и «Волгоградский проспект», откроется новая летняя концертная площадка Summer Stage под открытым небом.

В репертуаре площадки запланированы выступления как известных российских исполнителей, так и локальных артистов.

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Помимо вечерней программы, на Summer Stage планируется проведение ночных вечеринок с электронной музыкой. Среди уже подтвержденных артистов — «Аигел», Tesla Boy, Вячеслав Бутусов, «Щенки», Lovv66, Saluki, Captown, Lida, Nkeeei, Polnalyubvi, Uniqe, Artem Shilovets и другие.

В день официального открытия площадки на сцене выступит одна из главных героинь российской электронной сцены Ishome. В свое время ее трек «Ken Tavr» получил негласный титул гимна «Казантипа». Стоимость билетов начинается от 900 рублей. Узнать подробнее можно на сайте Summer Stage.

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