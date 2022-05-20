Вышел посмертный трек Notorious B.I.G. «G.O.A.T.»

Агентство WME, в апреле 2021 года заключившее контракт с наследниками покойного американского рэпера Notorious B.I.G., выложило его посмертный трек «G.O.A.T.». Его можно послушать здесь.
Это первая композиция Бигги Смоллса с момента выхода его третьего посмертного альбома «Duets: The Final Chapter» в 2005 году. В «G.O.A.T.» есть два куплета сторонних артистов: это хип-хоп-исполнитель Ty Dolla $ign и нигерийская певица Белла Алубо. При жизни Notorious B.I.G. не сотрудничал с ними, они начали музыкальные карьеры уже после его смерти.
Единственный прижизненный альбом Notorious B.I.G. «Ready to Die» увидел свет в 1994 году. Релиз второй его пластинки «Life After Death» состоялся спустя 16 дней после гибели музыканта — он был застрелен в Лос-Анджелесе 9 марта 1997 года.
В декабре 1997 года был опубликован второй посмертный альбом рэпера «Born Again». В его записи приняли участие Эминем, Снуп Догг, Mobb Deep, Айс Кьюб, Nas и другие артисты.