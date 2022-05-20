Сериал «Барри» продлили на четвертый сезон

HBO продлил сериал «Барри» на четвертый сезон. Об этом онлайн-кинотеатр сообщил в своем твиттере.

Производство продолжения шоу начнется в июне в Лос-Анджелесе. Режиссером всех восьми эпизодов станет создатель сериала и главный актер Билл Хейдер.

Сюжет шоу рассказывает о киллере Барри Беркмане, который приезжает в Лос-Анджелес по работе и неожиданно для себя теряет смысл своей жизни. Тогда он начинает посещать курсы актерского мастерства.

В «Барри» снимаются Генри Уинклер, Стивен Рут, Энтони Карриган, Сара Голдберг и другие.

Первый сезон сериала вышел в 2018 году, а через год состоялась премьера второго. Эти два сезона получили 30 номинаций на премию «Эмми».