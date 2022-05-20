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The CW представил трейлер приквела «Сверхъестественного» — сериала «Винчестеры»

Юлия Онодэра
Сегодня в 1:48

Телеканал The CW представил трейлер приквела фантастического сериала «Сверхъестественное» — многосерийного проекта «Винчестеры». Ролик появился на ютьюб-канале The CW Network.

Новое шоу расскажет предысторию «Сверхъестественного»: оно будет посвящено юности отца Дина и Сэма — Джона Винчестера. Сериал покажет знакомство Джона с матерью мальчиков и начале его борьбы с нечистью.

Главную роль в «Винчестерах» исполнил Дрейк Роджер. Его подругу, Мэри Кэмпбелл, сыграла Мэг Доннелли. Согласно трейлеру, шоу попытается ответить на загадку из прошлого Винчестеров: почему Джон бросил свою возлюбленную.

Из ролика зрители узнают, что отец Мэри также исчез, а также знакомятся с другими охотниками на демонов. Их сыграли Нида Хуршид и Джоджо Флейтес. Кроме них, в «Винчестерах» снялись Деметрия МакКинни и Бьянка Кайлич.

Автором идеи сериала выступил Дженсен Эклс — исполнитель роли Дина в оригинальном шоу. В разработке «Винчестеров» также участвовала его жена Дэннил. Супруги стали исполнительными продюсерами проекта.

Другими продюсерами числятся сценарист «Сверхъестественного» Робби Томпсон и Глен Уинтер — постановщик пилотного эпизода «Винчестеров». Дата выхода сериала на экраны пока неизвестна.

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