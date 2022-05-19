Рэйф Файнс и Джессика Честейн сбивают незнакомца в трейлере фильма «Прощенный»

В сети появился трейлер фильма «Прощенный» («The Forgiven»), снятого режиссером Джоном Майклом МакДонахом. Он известен по картинам «Однажды в Ирландии», «Голгофа» и «Война против всех».
Главные роли в новой ленте кинематографиста, основанной на реальных событиях, исполнили Рэйф Файнс и Джессика Честейн. Они сыграли супругов, которые по неосторожности сбили в марокканской пустыне молодого парня.
Мальчик умер, и пара попыталась скрыть свое преступление. Однако отец погибшего отправился на поиски справедливости — и это привело к столкновению культур и последствиям, изменившим жизнь всех героев.
Помимо Файнса и Честейн, в фильме снялся Мэтт Смит, известный по сериалу «Корона», а также Саид Тагмауи, Калеб Лэндри Джонс, Мари-Жозе Кроз, Кристофер Эбботт, Алекс Дженнингс и Эбби Ли.
Картина основана на одноименном романе Лоуренса Осборна 2012 года. Впервые она была показана в прошлом году на кинофестивале в Торонто. Премьера фильма в кинотеатрах состоится 1 июля.