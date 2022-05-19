Сбербанк вышел из состава компаний «Звук», Okko, SberCloud, ЦРТ и «Эвотор»

Сбербанк вышел из состава акционеров ряда проектов своей экосистемы — «Звук», Okko, «Okko Спорт», SberCloud, группы компаний ЦРТ и ИТ-компании «Эвотор». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные ЕГРЮЛ.

Теперь владельцем этих активов значатся АО «Новые возможности». «Сбер» также больше не числится в списке учредителей данных компаний.

В «Сбере» уточнили, что сделка совершена на рыночных условиях. Продажа активов связана с «актуализацией стратегии» компании, отметили там.

«Сбер» начал выстраивать свою экосистему несколько лет назад, переходя к ней от модели классического провайдера финансовых услуг. В общей сложности Сбербанк приобрел и создал с нуля более 60 компаний.