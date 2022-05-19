Джулианна Мур и звезда «Анатомии страсти» Сандра О снимутся в новом фильме Линн Рэмси

Американская актриса Джулианна Мур («Магнолия», «Хлоя», «Все еще Элис») и звезда сериалов «Анатомия страсти» и «Убивая Еву» Сандра О сыграют вместе в новом фильме Линн Рэмси — автора «Что‑то не так с Кевином». Об этом сообщил Deadline.

Картина будет называться «Stone Mattress». В ее основу ляжет рассказ Маргарет Этвуд — писательницы, создавшей роман «Рассказ служанки». Съемки планируется начать в сентябре 2022 года в Гренландии и Исландии.

Мур сыграет в фильме физиотерапевта на пенсии Верну, успевшую уже дважды овдоветь. Героиня отправится в круиз и на борту корабля встретит Грейс (ее сыграет О) и Боба. Последний попытается соблазнить Верну, но той его ухаживания не придутся по вкусу. Это приведет к шокирующему развитию событий.

По мнению Рэмси, эта история окажется крайне актуальной и важной для сегодняшнего дня. Она затронет темы скрытого сексуального насилия и украденного материнства, пояснила режиссер.

«Меня сразу же захватило то, как рассказ отразил глубоко скрытую травму женщину в постменопаузе — той возрастной группе, о которой мы слишком редко слышим — через динамичный и многогранный характер Верны», — сказала Рэмси.

Она отметила, что с ранних лет является поклонницей творчества Этвуд. Кинематографистка, по ее собственным словам, хотела отразить на экране историю Верны с ее «насмешливым юмором» и «моментами ледяной мести» сразу же после прочтения произведения.

«Возможность снимать в Арктике, на передовой самой острой угрозы нашему миру и на грани непоправимой трансформации, придаст истории еще один уровень опустошения. Точно так же, как ледяные шапки, которые тают, открывая древние истории, „Stone Matress“ обнажает неподдельные эмоции, скрытые годами боли и ярости», — отметила режиссер.

Сценарий фильма Рэмси подготовила вместе с Томом Таунендом. Продюсерами картины выступят Дилан Уэзеред («Полиция Токио») и Дэниел Люпин («Вестсайдская история»), а также Джон Лешер («Бердмэн») и ДжоЭнн Селлар («Лакричная пицца»).