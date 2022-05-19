Вышел первый тизер ленты «Три тысячи лет желаний» с Идрисом Эльбой и Тильдой Суинтон

Он представил нарезку из коротких кадров. На них герой Эльбы исчезает в металлической лампе, подобно джинну из «Аладдина». Также в видео можно увидеть Тильду Суинтон в новом образе, модель Аамито Лагум и других артистов проекта.

Киностудия MGM выпустила первый тизер фильма «Три тысячи лет желаний» — новой работы режиссера Джорджа Миллера («Безумный Макс») с Идрисом Эльбой и Тильдой Суинтон в главных ролях. Ролик вышел на ютьюб-канале компании.

«Три тысячи лет желаний» поставлен по рассказу писательницы Антонии Сьюзен Байетт, известной по романам «Обладать» и «Детская книга». Фильм расскажет об исследовательнице Алисии Бинни, обнаружившей лампу с заточенным в ней джинном.

Женщина освобождает волшебное существо, за это джинн обещает исполнить три ее желания. Встреча Алисии и джинна приводит к последствиям, которые ни один из героев не мог ожидать.

Премьера картины состоится на Каннском кинофестивале. Затем «Три тысячи лет желаний» можно будет увидеть в кинотеатрах, релиз намечен на 31 августа. Когда фильм появится в России, пока неизвестно.