Крис Пратт в первом трейлере «Списка смертников» Антуана Фукуа

В сети появился первый полноценный трейлер многосерийного боевика «Список смертников». Он выйдет на стрим-сервисе Amazon 1 июля.
Сериал основан на одноименном бестселлере Джека Карра. Сюжет рассказывает о морпехе Джеймсе Рисе, чей взвод окружил и разгромил враг. Мужчина остается жив и возвращается домой в надежде забыть о случившемся. Однако он узнает о тайном сговоре и причастности политиков собственной страны к этой трагедии.
В «Списке смертников» снялись Крис Пратт («Стражи Галактики»), Джинна Трипплхорн («Основной инстинкт»), Джей Кортни («Отряд самоубийц»), Джей Ди Пардо («Революция»), Кристина Видаль («Не вижу зла») и ЛаМоника Гарретт («1883»).
В качестве режиссера выступил Антуан Фукуа, известный по таким работам, как «Великий уравнитель», «Король Артур» и «Виновный».