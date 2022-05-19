перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Российские банки смогут без ограничений продавать иностранную валюту, кроме долларов и евро 21:19
Фетисов: Россия не планирует выходить из Парижского соглашения по климату 20:59
Prime Video/YouTube
Крис Пратт в первом трейлере «Списка смертников» Антуана Фукуа 20:56
Юристы «Роскомсвободы» добились отмены блокировки сайта Tor Project в России 20:43
Вышел первый тизер ленты «Три тысячи лет желаний» с Идрисом Эльбой и Тильдой Суинтон 20:42
Более 300 произведений искусства вернулись в Русский музей из филиала в испанской Малаге 20:35
Тренера «Локомотива» дисквалифицируют на срок до двух лет за оскорбление волейболистки 20:21
В сети появился трейлер фильма «Peter Five Eight» с Кевином Спейси 20:01
«Москвичи» будут китайскими, российский военный спутник сгорел и другие новости дня
19:52 дайджест
Владелец бренда Reserved продаст российское подразделение китайскому консорциуму 19:44
Tame Impala и Дайана Росс выпустили совместный трек «Turn Up the Sunshine» 19:42
Энджел Олсен представила песню «Through the Fires» — «центральное высказывание» ее будущего альбома 18:59
Tesla исключили из списка самых экологичных и социально ответственных компаний S&P 500 ESG 18:58
Андрей Любимов/Агентство «Москва»
В России переполнен каждый четвертый следственный изолятор 18:29
«Ведомости»: россиянам запретили вывозить сахар из страны до 31 августа 18:27
Disney+ выпустит документальный фильм о прощальном туре Элтона Джона 18:08
Российский спутник сгорел в атмосфере через 20 дней после запуска. На ракете с ним была нарисована Z 18:06
Netflix выпустил трейлер третьего сезона «Академии „Амбрелла“» 17:44
Пресс-материалы
В Kion выйдет документальный фильм о Басте 17:04
В кинотеатрах Москвы и Сочи покажут матч «Динамо» — «Сочи» 16:57

Крис Пратт в первом трейлере «Списка смертников» Антуана Фукуа

Дарья Мельникова
Сегодня в 20:56

В сети появился первый полноценный трейлер многосерийного боевика «Список смертников». Он выйдет на стрим-сервисе Amazon 1 июля.

Сериал основан на одноименном бестселлере Джека Карра. Сюжет рассказывает о морпехе Джеймсе Рисе, чей взвод окружил и разгромил враг. Мужчина остается жив и возвращается домой в надежде забыть о случившемся. Однако он узнает о тайном сговоре и причастности политиков собственной страны к этой трагедии.

В «Списке смертников» снялись Крис Пратт («Стражи Галактики»), Джинна Трипплхорн («Основной инстинкт»), Джей Кортни («Отряд самоубийц»), Джей Ди Пардо («Революция»), Кристина Видаль («Не вижу зла») и ЛаМоника Гарретт («1883»).

В качестве режиссера выступил Антуан Фукуа, известный по таким работам, как «Великий уравнитель», «Король Артур» и «Виновный».

События недели на afisha.ru
приключение
Артек. Большое путешествие
Зумеры отправляются в Советский Союз, чтобы спасти родителей в будущем
поп
«XI Русская музыкальная премия телеканала RU.TV»
мультфильм
Бука. Мое любимое чудище
Принцесса Варвара борется с токсичным монстром
комедия
Маленькие комедии
Спектакль по Чехову с Марией Ароновой и Михаилом Полицеймако
мультфильм
Крутые яйца-2
Сиквел мексиканской анимации про боксерского петуха
видео
I Международная биеннале «Искусство будущего»
60 версий высокотехнологичного будущего от российских и иностранных художников
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
Amazon
Люди
Крис Пратт
Антуан Фукуа
Джей Кортни
Кристина Видаль
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить