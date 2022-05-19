Крис Пратт в первом трейлере «Списка смертников» Антуана Фукуа

В сети появился первый полноценный трейлер многосерийного боевика «Список смертников». Он выйдет на стрим-сервисе Amazon 1 июля.

Сериал основан на одноименном бестселлере Джека Карра. Сюжет рассказывает о морпехе Джеймсе Рисе, чей взвод окружил и разгромил враг. Мужчина остается жив и возвращается домой в надежде забыть о случившемся. Однако он узнает о тайном сговоре и причастности политиков собственной страны к этой трагедии.