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В России переполнен каждый четвертый следственный изолятор

Семён Гудошников
Сегодня в 18:29

К началу мая в России были переполнены 50 из 203 следственных изоляторов. Об этом заявил начальник управления исполнения приговоров и специального учета ФСИН Игорь Вединяпин, пишет «Парламентская газета».

Хуже всего ситуация в Крыму, Москве, Воронежской, Амурской и Московской областях, Карелии и Татарстане, Краснодарском и Ставропольском краях. Из‑за этого людей, содержащихся под стражей, приходится переводить в другие регионы.

Вединяпин предлагает внести изменения в законы, чтобы под стражу отправляли за подозрения в преступлениях с большим сроком наказания, чем сейчас.

По словам начальника управления ФСИН, в 2021 году число людей, отправленных в СИЗО, выросло на 4% (до 205,3 тыс. человек) по сравнению с 2020 годом. Из них 44% обвиняются в совершении преступлений небольшой или средней тяжести.

Почти каждый четвертый обвиняемый, поступивший в СИЗО, освобождается без назначения срока в местах лишения свободы. В том числе это люди, которые были осуждены условно. При этом только прямые затраты на содержание каждого обвиняемого под стражей составляют более чем 5500 рублей в месяц. Эти деньги идут, в частности, на питание, медпомощь и коммунальные услуги.

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