В Москве пройдет мультиконцерт «Маша и медведь» с симфоническим оркестром

4 июня в Москве состоится мультиконцерт «Маша и медведь» в «Каро Октябрь». По промокоду MASHA15 можно получить скидку 15%, а сами билеты купить здесь.

За полтора часа концерта зрители пересмотреть самые яркие моменты «Маши и медведя» — от знакомства двух героев до их космических приключений. Лучшие эпизоды сериала с десятилетней историей будут показаны в сопровождении симфонического оркестра и солистов.

Композитор мультсериала Василий Богатырев вживую сыграет музыку, которую слышат дети, когда смотрят за дружбой Маши и медведя. Организаторы обещают смешные и трогательные моменты.

Дирижировать мультиконцерт будет Владимир Фадеев. Начало намечено на 4 июня в 15.00.