Россия объявила о высылке пяти сотрудников посольства Португалии

Министерство иностранных дел России объявило пятерых португальских дипломатов персонами нон грата. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Пять сотрудников посольства Португалии обязаны покинуть территорию России в течение 14 дней.

Отмечается, что это ответная мера на «недружественный шаг» со стороны португальских властей в виде высылки российских дипломатов из страны. Как заявляет МИД, это решение негативно отразится на российско-португальских отношениях.

«19 мая в МИД России была вызвана посол Португалии в Москве М.Фишер. С российской стороны ей был заявлен решительный протест в связи с провокационным решением властей Португальской Республики об объявлении 10 сотрудников российского загранучреждения в Португалии persona nоn grata», — говорится в сообщении министерства.

После начала «военной спецоперации» многие западные страны начали высылать российских дипломатов. В их числе Греция, Германия, Франция, Дания, Италия, Швеция, Испания, Словения и Румыния.