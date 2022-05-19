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Суд заочно арестовал Любовь Соболь* и Вячеслава Гимади

Дарья Мельникова
Сегодня в 14:05

Басманный суд Москвы заочно арестовал бывших юристов ФБК* Любовь Соболь** и Вячеслава Гимади по делу о создании экстремистского сообщества. Об этом сообщает «Интерфакс».

Пресс-секретарь суда Екатерина Буровцова заявила, что мера пресечения избрана каждому на два месяца с момента задержания на территории России. В настоящее время Соболь и Гимади находятся за пределами страны.

По ее словам, 5 апреля также заочно был арестован экс-руководитель «Штабов Навального»* Леонид Волков**, а 18 мая — бывший директор ФБК Иван Жданов (включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

В суде уточнили, что Соболь и Волков также обвиняются в четырех эпизодах особо крупного мошенничества по части четвертой статьи 159 УК РФ.

28 сентября 2021 года Следственный комитет России возбудил уголовное дело по части 1 статьи 282.1 УК о создании экстремистского сообщества в отношении Алексея Навального и его ближайших соратников — Жданова, Волкова, Соболь, Георгия Албурова, Руслана Шаведдинова и других. Максимальное наказание — десять лет лишения свободы.

*Фонд борьбы с коррупцией и «Штабы Навального» признаны экстремистскими организациями, запрещенными в России.

*Любовь Соболь и Леонид Волков признаны иноагентами.

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