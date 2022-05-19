«Таксист» Мартина Скорсезе выходит в повторный прокат в России

В кинотеатрах покажут отреставрированную 4K-версию фильма. Процесс реставрации курировали сам Скорсезе и оператор Майкл Чапман . Все сеансы пройдут на английском языке с русскими субтитрами.

Кинокомпания «Иноекино» выпустит фильм Мартина Скорсезе «Таксист» в повторный прокат в России сегодня, 19 мая. Сообщение об этом появилось в официальной группе кинопрокатчика во «ВКонтакте».

«Это история о моральном упадке Америки после войны во Вьетнаме, отчуждении, насилии и ПТСР, охвативших общество и отраженных в безумии антигероя, таксиста-ветерана Трэвиса Бикла», — рассказывает «Иноекино».

Фильм поставлен по сценарию Пола Шредера, который при создании фабулы картины опирался на собственный опыт депрессии, а также на истории, рассказанные в классическом вестерне «Искатели», «Записках из подполья» Федора Достоевского и «Тошноте» Жан-Поля Сартра.

«Я пытался перенести героя произведений экзистенциалистов из Европы в Америку. Как можно заметить, в американском варианте он еще менее способен разобраться в причинах своих проблем», — рассказывал Шредер.

В 1976 году «Таксист» получил «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля, в 1977-м был номинирован на четыре премии «Оскар», два «Золотых глобуса» и три премии BAFTA.

Картину покажут в 100 кинозалах в российских городах. Подробности — на сайте компании «Иноекино».