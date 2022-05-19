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В Индии поставят сериал о жизни Махатмы Ганди. Его сравнивают с «Короной» Netflix

Юлия Онодэра
Сегодня в 0:55

Индийская продакшн-компания Applause Entertainment, основанная Самиром Наиром, разработает сериал о жизни Махатмы Ганди. Масштаб предстоящего проекта сравнивают с «Короной» Netflix. Об этом сообщил Deadline.

Шоу будет основано на книгах историка и журналиста Рамачандры Гухи «Ганди до Индии» и «Ганди — годы, которые изменили мир». Эти биографии выдающегося борца за независимость Индии считаются одними из самых полных.

Сериал, по задумке создателей, охватит всю жизнь Ганди, начиная с юности и заканчивая формированием его как Махатмы — особо почитаемого в Юго-Восточной Азии человека («Махатма» дословно означает «великая душа»).

Шоу должно также рассказать и о других значимых фигурах в истории Индии, а также их взаимоотношениях с Ганди. По мнению авторов сериала, он позволит узнать о Ганди больше, чем какой‑либо предыдущий кинопроект.

«Двухчасовой формат имеет свои преимущества, но в нем присутствует определенная поверхностность. Посмотрите на „Корону“, она рассказывает обо всей британской истории XX века. Мы можем донести историю Ганди — его достижения, противоречия, страдания и дружеские отношения — до новой аудитории, более полным, но совершенно другим образом, нежели через книгу», — сказал Гуха.

Главную роль в сериале сыграет актер Пратика Ганди, ранее уже работавший с Applause Entertainment. Другие артисты, которые появятся на экране, пока неизвестны. Их число может доходить до 150 человек — примерно столько персонажей упомянуты в книгах Гухи. На подбор актеров уйдет не менее шести месяцев.

В данный момент команда Applause Entertainment работает над сценарием. Шоу предполагается снимать сразу на трех языках — гуджарати, хинди и английском. Это позволит, как считают создатели, обеспечить аутентичность.

Съемки пройдут в Индии, Южной Африке и Великобритании — в тех местах, где жил Ганди. Они начнутся летом 2023 года. В данный момент кинематографисты подбирают локации. Авторы сериала надеются, что его удастся в будущем представить глобальной аудитории на одном из стриминговых сервисов.

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